Bayram Trafiğine Sıkı Tedbir: Bazı Araçlara Geçici Kısıtlama

Kurban Bayramı tatili öncesi artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle Isparta’da önemli bir karar alındı. Isparta Valiliği, vatandaşların bayram süresince güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla D-650 karayolunda bazı araç türlerine geçici trafik kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, özellikle bayram dönemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik akışının rahatlatılması, olası kazaların önüne geçilmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirlerin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre; 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak uygulama, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar devam edecek. Bu süre boyunca D-650 karayolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Sakarya bağlantılarından itibaren Isparta il sınırları içerisindeki bölümünde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Öte yandan bazı taşıma faaliyetleri için istisna uygulanacağı da bildirildi. Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt, hayvan yemi, dondurulmuş gıda, posta ve süreli yayın taşıyan araçların, ana arterler dışında alternatif güzergahları kullanmaları şartıyla zorunlu durumlarda kısa süreli geçiş yapabilecekleri ifade edildi.

Yetkililer, bayram yolculuğuna çıkacak sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve dikkatli seyahat etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta'da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
