Bayram Öncesi Kıyma Denetimi: Cezalar Cep Yakacak

Kurban Bayramı öncesinde yetkililerden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Bayram döneminde mahalle aralarında, hijyen kurallarına uyulmadan ve yetkisiz kişiler tarafından yapılan kıyma çekimlerine ağır cezalar uygulanacağı açıklandı.

Yetkililer, kurban etlerinin parçalanması ve kıyma çekim işlemlerinin yalnızca ruhsatlı kasaplarda ve hijyen standartlarına uygun ortamlarda yapılması gerektiğini vurguladı. Kasaplık mesleği dışında farklı iş kollarında faaliyet gösteren kişilerin seyyar ya da sabit şekilde kıyma çekimi yapmasının yasak olduğu belirtildi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, izinsiz ve yetkisiz şekilde kıyma çekimi yaptığı tespit edilen kişilere 26 bin 360 lira idari para cezası uygulanacak. Hijyen kurallarına aykırı ortamların tespit edilmesi halinde ise 52 bin 801 liraya kadar ek ceza kesileceği ifade edildi.

Yetkililer, sağlıksız koşullarda çekilen kıymaların halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekerek vatandaşların merdiven altı uygulamalardan uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Bayram süresince denetimlerin artırılacağı kaydedilirken, cezai işlemlerin ilgili bakanlık birimleri ve belediye ekipleri tarafından uygulanacağı bildirildi.