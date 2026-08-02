Yalvaç'ın Kayalara İşlenen Mirası: Hoyran Kaya Mezarları Tarihe Işık Tutuyor

ISPARTA – Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Hoyran Kaya Mezarları, binlerce yıllık geçmişiyle bölgenin en dikkat çekici tarihi mirasları arasında yer alıyor. Hoyran Gölü'ne dik şekilde yükselen kayalıkların oyulmasıyla oluşturulan mezarlar, hem mimarileri hem de taşıdıkları tarihî izlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yalvaç ilçe merkezine yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan kaya mezarlarının, dönemin önemli kişileri için inşa edildiği değerlendiriliyor. Özellikle geometrik motiflerle süslenmiş alınlığa sahip mezarın, yüksek rütbeli bir yöneticiye ya da soylu bir kişiye ait olduğu düşünülüyor.

Bölgedeki en dikkat çekici yapılardan biri ise halk arasında "Kral Mezarı" olarak anılıyor. Eşsiz konumu ve kayalara ustalıkla işlenen mimarisiyle öne çıkan mezar, tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Hoyran Gölü manzarasına hâkim konumdaki Hoyran Kaya Mezarları, Yalvaç'ın kültürel ve tarihî zenginliğini gözler önüne sererken, geçmiş uygarlıkların izlerini günümüze taşımaya devam ediyor.

Tarih ve doğanın iç içe buluştuğu bu eşsiz miras, Isparta'nın keşfedilmeyi bekleyen önemli kültürel değerleri arasında gösteriliyor.



