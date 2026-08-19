Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Törenle Açıldı: Sağlıkta Dev Adım!

Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Törenle Açıldı: Sağlıkta Dev Adım!
ISPARTA
G.Tarihi: 18.08.2026 23:36
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Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Törenle Açıldı: Sağlıkta Dev Adım!
 
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirmek ve hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yapımı tamamlanan Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Fiziki altyapısı ve tıbbi donanımıyla bölgenin sağlık ihtiyacına yanıt verecek olan yeni tesis, ilçede adeta "butik şehir hastanesi" dönemini başlattı.
 
Açılışa Yoğun Katılım
 
Ek hizmet binasının açılış törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Küçükcoşkun, hayırsever Büyükkutlu ailesi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 
Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Küçükcoşkun, hedeflerinin sağlık hizmetlerini Isparta’nın tüm ilçelerinde en üst kalitede sunmak olduğunu belirterek, yeni tesisin bölgedeki sağlık erişimini hızlandıracağını vurguladı. Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Isparta milletvekilleri de yapılan yatırımın ilçe ve bölge halkı için hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
 
50 Yataklı Yeni Bina Modern Birimlerle Donatıldı
 
Toplam 12 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip olan yeni ek hizmet binası; bodrum, zemin ve 4 kattan oluşmak üzere toplam 6 seviyeli olarak tasarlandı. 50 yatak kapasitesine sahip yeni binanın devreye girmesiyle birlikte Yalvaç Devlet Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi 200’e yaklaştı.
 
Yeni ek bina ile birlikte ilçeye kazandırılan imkânlar ve birimler şunlardır:
 
  • MR (Emar) Cihazı: Hayırsever Büyükkutlu ailesinin desteğiyle hastaneye kazandırılan MR ünitesi sayesinde vatandaşlar il merkezine gitmeden tanı ve tedavi hizmeti alabilecek.
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi: Yataklı servisi ve modern donanımıyla aktif olarak hizmet verecek.
  • Evde Sağlık Hizmetleri Birimi: Yeni fiziki mekan ve personel takviyesiyle çok daha geniş bir alanda etkin hizmet sunacak.
  • Göz Hastalıkları Birimi: Poliklinik ve tanı hizmetleri ek bina bünyesinde vatandaşların kullanımına açıldı.
Yaklaşık 350 sağlık personeliyle 40 bini aşkın ilçe nüfusuna ve çevre beldelere hizmet sunan Yalvaç Devlet Hastanesi, yeni yatırımlarla birlikte bölgenin ikinci büyük sağlık merkezi konumunu pekiştirdi. Tören sonunda MR cihazını hastaneye kazandıran hayırsever Büyükkutlu ailesine plaket takdim edildi.
 
 
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