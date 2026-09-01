Vatandaşlık maaşı ne zaman geliyor? İşte yeni destek sistemi

Vatandaşlık maaşı ne zaman geliyor? İşte yeni destek sistemi
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2026 22:14
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Vatandaşlık Maaşı Ne Zaman Geliyor: Asgari Ücretin Altındaki Hanelere Devlet Desteği
 
Türkiye sosyal destek sisteminde köklü ve devrim niteliğinde bir değişime hazırlanıyor. Kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile hanelere asgari gelir güvencesi sağlanması hedefleniyor. Yeni model sayesinde, toplam geliri belirlenen sınırın altında kalan ailelerin eksik bakiyesi doğrudan devlet bütçesinden karşılanacak.
 
Gelir Asgari Ücretin Altında Kalmayacak
 
Sistemin temel çalışma prensibi, herkese sabit ve eşit miktarda ödeme yapmak yerine hane bazlı ihtiyaç analizi gerçekleştirmeye dayanıyor. Yeni düzenlemede şu kriterler esas alınacak:
 
  • Hane İçi Toplam Gelir: Ev giren toplam gelir dikkate alınacak.
  • Eksik Kalan Miktar Tamamlanacak: Hane geliri asgari ücret sınırının altında kalırsa, aradaki fark devlet desteğiyle kapatılacak.
  • Özel Durumlar: Örneğin, tek başına yaşayan ve geliri asgari ücretin altında kalan yaşlı bir vatandaşın geliri de doğrudan bu desteğin katkısıyla asgari ücret seviyesine yükseltilecek.
Erken Emeklilik Kaygısını Azaltacak
 
Aile Gelir Tamamlama Sistemi’nin yalnızca sosyal yardımları tek bir çatı altında toplamakla kalmayıp, iş gücü piyasasına ve sosyal hayata da olumlu yansımaları olması öngörülüyor. Güvence altına alınan asgari gelir düzeyi sayesinde, özellikle kademeli emeklilik bekleyen veya yalnızca geçim kaygısı nedeniyle erken emeklilik arayışında olan vatandaşların bu baskıdan kurtulacağı ifade ediliyor.
 
Uygulama 2027 Başında Bütün Türkiye'de Başlıyor
 
Halihazırda belirlenen pilot bölgelerde test edilen Aile Gelir Tamamlama Sistemi, süreçlerin ve altyapının tamamlanmasının ardından yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamanın 2027 yılının başından itibaren ülke genelinde tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.
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