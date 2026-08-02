Vali Erin'den 15 Temmuz mesajı: "Milli birlik ruhunu daima yaşatacağız"

Isparta Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesi ve demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vali Abdullah Erin, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlılığın Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından tarihi bir önem taşıdığını ifade etti.

Erin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin cesareti ve feraseti sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, o gece ortaya konulan milli iradenin tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

"Devletimiz mücadelesini kararlılıkla sürdürecek"

Mesajında devletin tüm kurumlarının, güvenlik güçleriyle birlikte ülkenin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Erin, milli birlik ve beraberliğin korunmasının en önemli sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çekti.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı

Vali Erin, mesajının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, kahraman gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesi temennisinde bulunan Erin, tüm Ispartalıların bu anlamlı günü en kalbi duygularıyla idrak etmesini diledi.