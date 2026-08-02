Vali Erin, Uluborlu'da kiraz üreticileriyle buluştu

Vali Erin, Uluborlu'da kiraz üreticileriyle buluştu
ISPARTA
G.Tarihi: 14.07.2026 19:52
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Vali Erin, Uluborlu'da kiraz üreticileriyle buluştu

Isparta Valisi Abdullah Erin, Uluborlu ilçesindeki kiraz bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Erin, bu yıl yaşanan bereketli sezonun hem üreticiler hem de tüketiciler açısından önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Uluborlu'da kiraz hasadının devam ettiği bahçelerde incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, üreticilerden sezonun gidişatı hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle sohbet eden Vali Erin, bu yıl kirazda oldukça verimli bir sezon yaşandığını ifade ederek, üreticilerin aktardığı bilgilere göre rekoltenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Vali Erin, yaşanan ürün bolluğunun serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlarda bir miktar düşüşe neden olduğunu, bunun ise vatandaşların kaliteli kiraza daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Hasadın tüm hızıyla devam ettiği Uluborlu'da yetiştirilen kirazların yalnızca Türkiye'nin farklı illerine değil, ihracat yoluyla dünyanın birçok ülkesine gönderildiğine dikkat çeken Erin, Isparta tarımının ekonomiye önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ziyaret sonunda üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunan Vali Abdullah Erin, alın teriyle üretime katkı sağlayan tüm çiftçilere ve hasatta görev alan çalışanlara teşekkür etti.

 

Isparta Valisi Abdullah Erin Uluborlu'da kiraz bahçelerini ziyaret etti
Vali Abdullah Erin kiraz üreticileriyle hasat dönemini değerlendirdi
Uluborlu'da kiraz hasadı tüm hızıyla devam ediyor
Isparta kirazı ihracat yoluyla birçok ülkeye gönderiliyor
Vali Abdullah Erin üreticilerle kiraz bahçesinde bir araya geldi
Uluborlu kiraz üreticileri bereketli sezon geçiriyor
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