Vali Erin’den 30 Ağustos mesajı: “Büyük zaferin gururunu yaşıyoruz” Isparta Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine vurgu yaptı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Erin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Sarsılmaz azmin en anlamlı göstergesi” 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca önemli bir askeri başarı olmadığını ifade eden Erin, zaferin Türk milletinin azmi, iradesi, vatan sevgisi ve birlik beraberlik ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Erin mesajında, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen bağımsızlık ve istiklal uğrunda ortaya konulan kararlılık, fedakârlık ve kahramanlığın 30 Ağustos Zaferi ile tarihe geçtiğini vurguladı. Şehit ve gaziler unutulmadı Vali Erin, mesajında İstiklal Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Kahraman gazilere de şükran ve saygılarını iletti.

Abdullah Erin, mesajının sonunda başta Ispartalılar olmak üzere tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

“Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”