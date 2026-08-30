Vali Erin’den 30 Ağustos mesajı: “Büyük zaferin gururunu yaşıyoruz”

Vali Erin’den 30 Ağustos mesajı: “Büyük zaferin gururunu yaşıyoruz”
ISPARTA
G.Tarihi: 29.08.2026 17:56
4568598 Okunma
0

Vali Erin’den 30 Ağustos mesajı: “Büyük zaferin gururunu yaşıyoruz”

Isparta Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine vurgu yaptı.
Isparta Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Erin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Sarsılmaz azmin en anlamlı göstergesi”

30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca önemli bir askeri başarı olmadığını ifade eden Erin, zaferin Türk milletinin azmi, iradesi, vatan sevgisi ve birlik beraberlik ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
Erin mesajında, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen bağımsızlık ve istiklal uğrunda ortaya konulan kararlılık, fedakârlık ve kahramanlığın 30 Ağustos Zaferi ile tarihe geçtiğini vurguladı.

Şehit ve gaziler unutulmadı

Vali Erin, mesajında İstiklal Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Kahraman gazilere de şükran ve saygılarını iletti.
Abdullah Erin, mesajının sonunda başta Ispartalılar olmak üzere tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
“Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Son dakika: Isparta’da düğün çıkışında kavga iddiası..
Isparta’nın Can Damarı Eğirdir Gölü TBMM Gündemine Taşındı
Isparta’da Kontakt Lens Kullananlar Dikkat: Uzmandan Önemli Uyarılar...
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Isparta Sokak Röportajında Farklı Tepkiler
Isparta'da eski Sanayi’de yangın!
Isparta'da hurda araçlar yol sorununa dönüştü
Isparta’ya 106 yeni doktor kadrosu
Uluborlu-Senirkent yolunda feci kaza: Uzman Çavuş hayatını kaybetti
Vali Erin’den 30 Ağustos mesajı: “Büyük zaferin gururunu yaşıyoruz”
Isparta’da 350 Yıllık Gelenek Yaşatılıyor: Tefli ve Türkülü “Ünleme” Daveti
Isparta’da Gece Denetimi: Alkollü Sürücülere Geçit Yok!
Eğirdir'de Öğrencilere Müjde: 578 Kapasiteli Yeni Kız Öğrenci Yurdu Hizmete Açılıyor!
Isparta’da orman yangını alarmı: 3 gün için kritik uyarı
DSİ Isparta 2026 Yatırımları Değerlendirildi
Davraz Kayak Merkezi’nde Lavanta Hasadı Başladı
Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Gerçekleştirildi
Pazar Tezgahlarında Turşuluk Sezonu Açıldı: İşte Öne Çıkan Fiyatlar ve Püf Noktaları
Gıda Alışverişinde Hayati Ayrım: SKT ve TETT Arasındaki Fark Nedir?
Isparta Elması İçin Acil Çağrı: "Su Ve Çiftçi Aynı Anda Korunmalı"
Isparta'da Okul Alışverişi Uyarısı: "CE Belgesiz Ürün Almayın, Yerel Esnafı Tercih Edin!"
Isparta’ya Müjdeli Haber: Afrika Sıcakları Yerini Sağanağa Bırakıyor!
Isparta'da SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da 20 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Isparta’da 20 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Borç Yapılandırmasında Son Gün 31 Ağustos 2026
Borç Yapılandırmasında Son Gün 31 Ağustos 2026