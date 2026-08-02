Vali Erin, Çünür'deki Yeni AFAD Hizmet Binası İnşaatını Yerinde İnceledi

ISPARTA – Isparta Valisi Abdullah Erin, Çünür Mahallesi'nde yapımı devam eden İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Afet ve acil durumlara daha hızlı, etkin ve koordineli müdahale edilmesini amaçlayan yeni hizmet binasında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Erin, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında inşaatın fiziki gerçekleşme oranı, planlanan teslim süreci ve binanın teknik donanımı ele alınırken, projenin tamamlanmasıyla birlikte AFAD'ın hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

Vali Abdullah Erin, güçlü bir afet yönetiminin sağlam bir altyapıyla mümkün olduğunu belirterek, yeni hizmet binasının Isparta'nın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla inşa edilen yeni AFAD Hizmet Binası'nın, afet ve acil durum süreçlerinde koordinasyonun daha etkin yürütülmesine imkân sağlayacağı belirtilirken, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Tamamlandığında hizmete girecek yeni bina ile birlikte AFAD ekiplerinin daha güçlü imkânlarla görev yapması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.