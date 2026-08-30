Uluborlu-Senirkent yolunda feci kaza: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Isparta’nın Uluborlu-Senirkent karayolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında, Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Aydoğmuş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Uluborlu-Senirkent karayolunda meydana geldi.

Ramazan Aydoğmuş’un 20 L 9149 plakalı özel aracıyla seyir halindeyken kazaya karıştığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Aydoğmuş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Aydoğmuş’un vefatı, ailesi ve görev arkadaşları başta olmak üzere büyük üzüntüye neden oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



