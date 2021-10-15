TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR İLE DAVRAZ KAYAK MERKEZİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen proje ile Davraz’da Turizmi 12 Ay’a yaymak için çalışmalar yapılıyor. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü de 50 kişi’nin 6 ay süreyle istihdam edildiği; çevre temizliği, kamusal alt yapının yenilenmesi, ağaçlandırma ve park düzenlemeleri gibi konularda düzenlenen Toplum Yararına Programla çalışmalara destek sundu.Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden olan Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde turizmi 12 aya yayma hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında; 30 Aralık 2020 – 28 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen Toplum Yararına Programla, Nisan ayında 40 Hektar alanda 1700 adet Badem fidanı dikimi gerçekleştirilirken, Mayıs ayında 10 Hektar alanda 2000 adet Lavanta dikim işlemi yapıldı. 50 hektar alanda lavantaların kesimi, diplerinin toprakla doldurulması gibi bakım işlerinin yapıldığı programda Haziran ayında ise 20 Hektar alandan 2 ton gül toplandı.Kayak merkezindeki bu çalışmalara ek olarak Isparta İl Özel İdaresi ekipleri ve Toplum Yararına Program çalışanları daha önceden dikilen lavanta ve çam fidanlarının çapalama işlemlerini yaparak kuruyanların yerine yenilerini dikiyor. Çapalama işlemlerinin yanı sıra 22190 metrekarlik alanda çimlendirme çalışması da yapıldı.Toplum Yararına Program çalışanları tarafından bahçelerin korunması amacıyla etrafına 4 km dikenli tel çekildi. 1 km kadar bir alanda elektrik kablosu çekim işlemi yapıldı. Asfalt tamiri ve yenileme çalışmaları çerçevesinde asfalt yama işlemi gerçekleştirildi.Davraz’da yürütülen çalışmaları yakından takip eden ve yatırımları inceleyen Vali Ömer SEYMENOĞLU, projenin devamlılığı için destek vermeye devam ediyor.Davraz Kayak Merkezi, yapılan yatırımlar ve çalışmalar sayesinde 12 ay boyunca hizmet verecek durumda. Mevcut tesislere ek olarak merkeze geçtiğimiz yıllarda kazandırılan 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip günübirlikçi tesisleri, 1250 araçlık otopark, 112 İstasyonu ve yapımı devam eden ek telesiyej sistemi kış turizmi sevenlere hizmet verecek. Merkezdeki futbol sahaları ve 680 seyirci kapasiteli spor salonu yüksek rakımda kamp yapmak isteyen bireysel ve takım sporcularına yıl boyunca hizmet verecek. Yine merkezdeki Türkiye’nin tek bir alanda kurulu en büyük lavanta tarlasının yanı sıra gül ve zambak tarlaları ise yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçilere görsel şölen sunacak.