Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Isparta Sokak Röportajında Farklı Tepkiler

Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Isparta Sokak Röportajında Farklı Tepkiler
ISPARTA
G.Tarihi: 29.08.2026 21:06
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Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Sokak Röportajında Farklı Tepkiler
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı 2. çeyreğine ilişkin Türkiye Dış Borç İstatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku, 3 ayda 20,5 milyar dolar artarak 518,5 milyar dolardan 539 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Türkiye tarihinin en yüksek brüt dış borç seviyesi olarak kayıtlara geçti.
 
Sokak Röportajında Tüm Konuşmalar
 
Açıklanan rekor dış borç verileri sonrası Isparta'da gerçekleştirilen sokak röportajında vatandaşların dile getirdiği tüm görüş ve ifadeler şu şekilde yansıdı:
 
  • "Allah Cumhurbaşkanımıza zevallık vermesin:"
     
    "Valla Allah Cumhurbaşkanımıza zevallık vermesin. İnşallah onun sayesinde bize borç muş dayanmaz, ödenir. Hiçbir sıkıntı yok, Allah'ın izniyle öderiz."
  • "Ekonomik kriz falan hepsi hikaye:"
     
    "Türkiye Cumhuriyeti'nin cari açığını en fazla kapatan Berat Albayrak bile bu insanları memnun edemediyse, sizin bu verilere inanarak ben memnun olmanızı düşünmem yani. Türkiye'nin kendi gelirlerine bakmıyorsunuz. Yani Türkiye'de ekonomik kriz falan filan hepsi hikaye. İşte millet açlıktan ölüyor falan filan, bunlar hikaye, bana hikaye geliyor kardeş. Cumhuriyet tarihinin en şu an ekonomik olarak insanların refah ve ferah içerisinde yaşadığı dönem."
  • "Dünyada iki kişiden korkuyorum:"
     
    "Ben dünyada iki kişiden korkuyorum: Bir Allah'tan, bir de Recep Tayyip Erdoğan'dan. Ödenmez evladım, günden güne kötüye gidiyoruz. Türkiye batmış, bitmiş... Hiç önemli değil, yeter ki onun huzuru yerinde olsun, mutluluğu yerinde olsun, çocukları iyi yerlerde olsun. Biz aç kalmışız, susuz kalmışız hiç önemli değil."
  • "Bu borç biraz zor ödenir:"
     
    "Valla bu borç biraz zor ödenir. Yaşam tarzımız sıfır, ekonomik gelirimiz sıfır. Hiçbir şeye yetemiyoruz. Çoluk çocuğumuz istediği yerde okuyamıyor, pazar harcığımız yok."

    Kaynak: Kanal32 
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