Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Isparta Sokak Röportajında Farklı Tepkiler

Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Sokak Röportajında Farklı Tepkiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı 2. çeyreğine ilişkin Türkiye Dış Borç İstatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku, 3 ayda 20,5 milyar dolar artarak 518,5 milyar dolardan 539 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Türkiye tarihinin en yüksek brüt dış borç seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sokak Röportajında Tüm Konuşmalar

Açıklanan rekor dış borç verileri sonrası Isparta'da gerçekleştirilen sokak röportajında vatandaşların dile getirdiği tüm görüş ve ifadeler şu şekilde yansıdı: