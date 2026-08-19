TOKİ’den Isparta Dahil 51 İlde Dev Fırsat: 540 Konut ve İş Yeri Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor!

TOKİ’den Isparta Dahil 51 İlde Dev Fırsat: 540 Konut ve İş Yeri Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 18.08.2026 23:37
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TOKİ’den 51 İlde Dev Fırsat: 540 Konut ve İş Yeri Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor!
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelindeki 51 ilde yer alan toplam 540 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Uygun peşinat ve uzun vade seçenekleriyle satışa çıkarılan konut ve iş yerleri için müzayedeler 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hem salondan fiziki olarak hem de internet üzerinden online teklif verilebilecek açık artırmada ödeme şartları taşınmaz grubuna göre değişiklik gösteriyor.

Müzayede Takvimi ve Katılım Şartları

Açık artırma oturumları iki gün boyunca saat 10:30’da başlayacak:
 
  • 19 Ağustos 2026 Çarşamba (Saat 10:30): 1 - 235 numaralı lotlar için teklifler alınacak.
  • 20 Ağustos 2026 Perşembe (Saat 10:30): 236 - 540 numaralı lotların satışı gerçekleştirilecek.
Açık artırmaya gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek olup, teklif vermek isteyenlerin ilgilendikleri taşınmazın muhammen bedeline uygun katılım teminatını Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine yatırmaları gerekiyor.
 

 Katılım Teminat Bedelleri

Taşınmazların muhammen bedellerine göre belirlenen teminat tutarları şu şekildedir:
 
Muhammen Bedel AralığıYatırılması Gereken Teminat Tutarı
2.499.999 TL’ye kadar80.000 TL
2.500.000 TL – 3.999.999 TL arası200.000 TL
4.000.000 TL – 6.999.999 TL arası300.000 TL
7.000.000 TL – 9.999.999 TL arası600.000 TL
10.000.000 TL – 19.999.999 TL arası1.000.000 TL
20.000.000 TL ve üzeri3.000.000 TL

Ödeme ve Vade Seçenekleri

Satışa sunulan gayrimenkuller için esnek ödeme planları hazırlanmış durumda:
 
  • Konut Satışlarında:%25 peşinat ve 120 ay vade imkânı sunulurken, bazı konutlar için peşin ödeme seçeneği de bulunuyor.
  • İş Yeri Satışlarında:
     
    • %30 peşinat – 60 ay vade
    • %15 peşinat – 96 ay vade
    • %15 peşinat – 120 ay vade
    • Bazı iş yerleri ise doğrudan peşin bedelle satışa çıkarılacak.

 Isparta’da Satışa Çıkan Konut ve İş Yerleri

Satış listesinde Isparta ve ilçelerinde yer alan cazip taşınmazlar da bulunuyor:
 
  • Gönen İlçesi (2. Etap TOKİ): 3 adet konut
  • Kuleönü Beldesi: 2 adet konut
  • Sütçüler İlçesi (2. Etap TOKİ): 2 adet konut
  • Kuleönü Beldesi (İş Yerleri): 2 adet iş yeri (%30 peşin, 60 ay vade avantajıyla)

 Başvuru ve Detaylı Bilgi

Açık artırma şartnamesi, taşınmaz listeleri ve detaylı bilgiye aşağıdaki kanallardan ulaşılabilir:
 
  • Resmî Web Siteleri:www.toki.gov.tr ve muzayede.emlakyonetim.com.tr
  • Çağrı Merkezi:444 84 34
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