Tatlı Börek görkemli bir törenle hizmete açıldı

Tatlı Börek görkemli törenle hizmete açıldı

Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde hizmete giren Tatlı Börek, düzenlenen görkemli açılış töreniyle kapılarını açtı. Yoğun katılımın olduğu açılışta davetliler hem işletmenin modern konseptini yakından inceleme hem de birbirinden lezzetli ürünleri tatma fırsatı buldu.

İşletmeciliğini Emine Tayyar’ın yaptığı Tatlı Börek’in açılışına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Fikir Isparta Topluluğu Kurucusu Yunus Karabulut, Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, Realty World Akdeniz Turkuaz Gayrimenkul işletmecileri Hüseyin Tayyar ve Sadullah Tayyar ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Ardından protokol üyeleri ile davetliler hep birlikte açılış kurdelesini keserek işletmenin hizmete başlamasını kutladı.

Açılışta konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni işletmenin Isparta’ya değer katacağını belirterek Emine Tayyar ve ailesine hayırlı olsun dileklerini iletti, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Fatih Mahallesi’nin yeni lezzet noktalarından biri olmaya hazırlanan Tatlı Börek, ev yapımı anne lezzetleriyle dikkat çekiyor. İşletmede tereyağlı el yapımı börek çeşitleri, anne kurabiyeleri, yaş pastalar, sütlü ve şerbetli tatlılar, dondurma, taze ekmek ve birçok farklı ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yoğun ilgi gören açılışta davetliler, işletmenin ferah ve modern konseptini yakından tanıma fırsatı bulurken, kendilerine ikram edilen birbirinden özel lezzetleri de tatma imkânı buldu.

Tatlı Börek, Fatih Mahallesi 4586. Sokak, Paşaoğlu Caddesi, Yeni Zabıta Karşısı adresinde Ispartalılara hizmet vermeye başladı. İşletme sahipleri, açılışa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ederek, kaliteli ürün ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Isparta'nın yeni buluşma noktalarından biri olmayı hedeflediklerini ifade etti.



