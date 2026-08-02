Süleyman Demirel Bulvarı'nda Kaza: Alkollü Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Süleyman Demirel Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Aday sürücü olduğu tespit edilen şahsın ehliyeti yasal işlemlerin ardından iptal edildi.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, ancak kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

0.41 Promil Alkol Tespit Edildi

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve kontrollerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kazaya karışan sürücünün aday sürücü statüsünde olduğu anlaşılırken, yapılan alkol muayenesinde 0.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kurallar gereği, alkollü araç kullandığı belirlenen aday sürücünün ehliyeti anında iptal edildi.

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Otomobilin kaldırıma çıktığı kazada şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekiplerin çalışmaları sonrası, hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.