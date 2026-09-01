Sular Çekildi, Tarih Gün Yüzüne Çıktı: Isparta’da "Batık Köy" Darıbükü Görsel Şölen Sunuyor

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yer alan Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü Köyü, barajdaki su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı. Yıllardır suyun altında saklı kalan geleneksel taş evler, dar sokaklar, eski bir cami, çatı kalıntıları ve elektrik direkleri adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Torosların Koynunda Saklı Bir Cennet: "Batık Köy"

Sütçüler ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgede "Batık Köy" olarak anılmaya başlayan Darıbükü, Toros Dağları'nın ortasında mistik atmosferi ve eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor. Doğal güzelliği ve tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerine adeta zaman içinde bir yolculuk vaat eden köy, bölgenin yeni simgesi olmaya aday gösteriliyor.

Köyün yeniden ortaya çıkmasını değerlendiren vatandaşlar ve eski köy sakinleri hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

Köy Sakini: "Doğamız çok güzel. Kışın gölümüz doluyor ağzına kadar. Yıllardır dededen kalma asırlık evlerimiz gün yüzüne çıktı. Gelip görmek isteyenler için çok mükemmel bir yer."

Köyün Eski Sakini:"İlkokulu burada okudum. Çocukluğumuzda burada gelip oynuyorduk arkadaşlarla, derede yüzüyorduk. Şimdi o günler hayal oldu. Eski günleri çok özlüyoruz, çocuklarımıza anlatıyoruz."