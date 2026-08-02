Senirkent Belediyespor'dan Türkiye üçüncülüğü başarısı

Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Senirkent Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Ünsal, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen ve ülkenin dört bir yanından sporcuların katıldığı şampiyonada mindere çıkan Yiğit Ünsal, başarılı performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği dereceyle hem Senirkent Belediyespor'u hem de Isparta'yı gururlandıran genç sporcu, kürsüye çıkarak Türkiye üçüncülüğü madalyasını kazandı.

Kulüp yetkilileri ve antrenörleri, genç sporcunun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Yiğit Ünsal'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti.

Senirkent Belediyespor'un altyapıya verdiği önemin meyvelerini almaya devam ettiği belirtilirken, Yiğit Ünsal'ın elde ettiği Türkiye üçüncülüğü ilçede de sevinçle karşılandı.