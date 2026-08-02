Senirkent, 12. Geleneksel Üzüm Festivali için gün sayıyor

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Geleneksel Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali için geri sayım başladı. 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, birbirinden renkli etkinlikler ve sevilen sanatçıların konserleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Senirkent Belediyesi tarafından organize edilen festivalde kültür, sanat, eğlence ve yöresel değerler dört gün boyunca bir arada yaşatılacak. İlçe halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelecek misafirlerin de katılımıyla festival coşkusunun doruğa ulaşması bekleniyor.

Festival kapsamında her akşam farklı bir sanatçı sahne alacak. Programda;

16 Temmuz Perşembe: Necati ve Saykolar

Necati ve Saykolar 17 Temmuz Cuma: Nurcan Altınok

Nurcan Altınok 18 Temmuz Cumartesi: Nez

Nez 19 Temmuz Pazar: Uğur Önür

konserleri Senirkentlilerle buluşacak.

Festival boyunca kültürel etkinlikler, halk oyunları gösterileri, alışveriş stantları, yöresel lezzetler ve çeşitli sosyal aktiviteler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Başkan Baykal’dan davet

Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal, tüm vatandaşları festivale davet ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Baykal, yaptığı davette şu ifadelere yer verdi:

"16-17-18-19 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceğimiz 12. Geleneksel Senirkent Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'nde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Festivalimize katılımınız; kültürel değerlerimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve Senirkent'imizin zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak adına büyük önem taşımaktadır. Kültürün, sanatın ve dayanışmanın bir araya geldiği bu anlamlı organizasyonda, hep birlikte festival coşkusunu yaşamak ve bu güzel atmosferi paylaşmak üzere tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Senirkent'imize bekliyoruz."

Dört gün sürecek festivalin, Senirkent'in tanıtımına ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Festival süresince binlerce ziyaretçinin ilçeyi ziyaret etmesi öngörülüyor.



