İdlib'de şehit sayısı yükseldi! Peş peşe açıklamalar

KAN İHTİYACI YOK

Hatay Valisi Doğan, "Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur.Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." dedi.

Son dakika haberi: İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısı sonrası şehit haberleri geldi. Hatay Valisi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor." açıklamasında bulundu.