SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) 7. Toplantısı OSB Başkanlığı’nın Ev Sahipliğinde Yapıldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektör Diler, “Akademik bilgi ve verileri bütün iş dünyasının içine taşımak zorunda olduğumuzu biliyoruz.”Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, “Üniversite sanayi işbirliğinin üst düzeye çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Sanayicimiz sizleri her zaman baş tacı yapmaya hazırdır.”Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde organize edilen SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) toplantısı, S.D. Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; ISUBÜ’nün 3 yılını değerlendiren bir konuşma yaparak yeni kurulan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler verdi.SEDAK Üyelerinin de söz aldığını toplantı, ISUBÜ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’na tahsis edilen ve tadilatı tamamlanan bina inceleme gezisiyle devam etti. ISUBÜ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Semih Doğrukol, okul ve bina hakkında SEDAK üyelerini bilgilendirdi. SEDAK Üyeleri, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, akademisyenler ve emeği geçen üniversite personelini tebrik ettiler.Toplantıya ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, MÜSİAD Başkanı Yalçın Baysan, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Isparta KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Kahveciler Odası Başkanı Ramazan Şişman, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, dekanlar, akademisyenler ve SEDAK kurul üyeleri katıldı.