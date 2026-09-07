SDÜ’de "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" Projesi Görkemli Kapanışla Tamamlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından 8-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirilen "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" projesi, düzenlenen coşkulu kapanış töreniyle sona erdi. Çocukların yaz boyunca dijital ekranlardan uzaklaşarak sporla sosyalleşmesini amaçlayan projeye 49 çocuk katıldı.

Tören SDÜ Batı Yerleşkesinde Gerçekleştirildi

Eğitim dolu yaz döneminin final töreni, SDÜ Batı Yerleşkesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Törana önemli isimler ve çok sayıda veli katıldı:

AK Parti Isparta Milletvekili: Mehmet Uğur Gökgöz

SDÜ Rektörü: Prof. Dr. Mehmet Saltan

SDÜ Genel Sekreteri: Dr. Musa Denizhan Ulusan

Sporun Yanı Sıra Beslenme ve İlk Yardım Eğitimi

Proje kapsamında çocuklar yalnızca futbol oynamakla kalmadı; sağlık tetkiklerinden geçirilerek beslenme, fizyoloji ve ilk yardım gibi hayati konularda da bilinçlendirildi.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan: Çocukların sağlık ve fiziksel gelişim kontrollerinin (boy, kilo) üniversite hocaları tarafından yapıldığını belirterek, "Çocuklarımızın disiplin kazanmaları ve sevdikleri sporu güvenle yapmaları için gayret sarf ettik" dedi.

SDÜ Genel Sekreteri Dr. Musa Denizhan Ulusan: Üniversitenin yükseköğretim misyonunun yanı sıra kentteki çocukların sportif ve sosyal faaliyetlerine de büyük önem verdiğini vurguladı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz: Evlatlarımızın enerjilerini yeşil sahalarda harcamalarından ve projeyle sosyalleşmelerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Antrenörler: Temel hedeflerinin gençlerin teknolojiyle olan ilişkisini azaltarak onları sahaya ve spora kazandırmak, aynı zamanda akademisyen ve personel çocuk kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirttiler.

Çocuklar ve Veliler Memnun

Sınav ve yaz tatili dönemini verimli geçiren çocuklar, organizasyonda hem eğlendiklerini hem de hatalarını düzelterek yeni bilgiler öğrendiklerini dile getirdiler. Veliler ise çocuklarının beslenme düzenlerinin olumlu yönde değiştiğini ve aldıkları ilk yardım eğitimleriyle evde dahi bilinçli davranışlar sergilediklerini belirterek SDÜ yönetimine teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne olan kapanış töreni, çocuklara sertifikalarının takdim edilmesi ve pasta kesimiyle sona erdi.