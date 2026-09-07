SDÜ’de "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" Projesi Görkemli Kapanışla Tamamlandı

SDÜ’de "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" Projesi Görkemli Kapanışla Tamamlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2026 02:30
144687 Okunma
0
SDÜ’de "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" Projesi Görkemli Kapanışla Tamamlandı
 
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından 8-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirilen "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" projesi, düzenlenen coşkulu kapanış töreniyle sona erdi. Çocukların yaz boyunca dijital ekranlardan uzaklaşarak sporla sosyalleşmesini amaçlayan projeye 49 çocuk katıldı.
 

Tören SDÜ Batı Yerleşkesinde Gerçekleştirildi

Eğitim dolu yaz döneminin final töreni, SDÜ Batı Yerleşkesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Törana önemli isimler ve çok sayıda veli katıldı:
 
  • AK Parti Isparta Milletvekili: Mehmet Uğur Gökgöz
  • SDÜ Rektörü: Prof. Dr. Mehmet Saltan
  • SDÜ Genel Sekreteri: Dr. Musa Denizhan Ulusan

Sporun Yanı Sıra Beslenme ve İlk Yardım Eğitimi

Proje kapsamında çocuklar yalnızca futbol oynamakla kalmadı; sağlık tetkiklerinden geçirilerek beslenme, fizyoloji ve ilk yardım gibi hayati konularda da bilinçlendirildi.
 
  • SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan: Çocukların sağlık ve fiziksel gelişim kontrollerinin (boy, kilo) üniversite hocaları tarafından yapıldığını belirterek, "Çocuklarımızın disiplin kazanmaları ve sevdikleri sporu güvenle yapmaları için gayret sarf ettik" dedi.
  • SDÜ Genel Sekreteri Dr. Musa Denizhan Ulusan: Üniversitenin yükseköğretim misyonunun yanı sıra kentteki çocukların sportif ve sosyal faaliyetlerine de büyük önem verdiğini vurguladı.
  • AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz: Evlatlarımızın enerjilerini yeşil sahalarda harcamalarından ve projeyle sosyalleşmelerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
  • Antrenörler: Temel hedeflerinin gençlerin teknolojiyle olan ilişkisini azaltarak onları sahaya ve spora kazandırmak, aynı zamanda akademisyen ve personel çocuk kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirttiler.

Çocuklar ve Veliler Memnun

Sınav ve yaz tatili dönemini verimli geçiren çocuklar, organizasyonda hem eğlendiklerini hem de hatalarını düzelterek yeni bilgiler öğrendiklerini dile getirdiler. Veliler ise çocuklarının beslenme düzenlerinin olumlu yönde değiştiğini ve aldıkları ilk yardım eğitimleriyle evde dahi bilinçli davranışlar sergilediklerini belirterek SDÜ yönetimine teşekkür etti.
 
Renkli görüntülere sahne olan kapanış töreni, çocuklara sertifikalarının takdim edilmesi ve pasta kesimiyle sona erdi.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği
Isparta Valiliği kamu personeline yönelik eğitim programı düzenleyecek
SDÜ’de "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" Projesi Görkemli Kapanışla Tamamlandı
Coğrafi İşaretli Sütçüler Kekiğinde Yağış Bereketi: Hem Üreticinin Hem Aktarın Yüzü Güldü
Isparta’da KPSS Maratonu Tamamlandı: Binlerce Aday Ter Döktü
Isparta Belediyesi'nden Kapalı Duraklarda Temizlik Seferberliği
Isparta Valisi Erin: "Savunma Sanayi İhtiyacımızın %95'ini Kendimiz Karşılıyoruz"
Isparta 32 Spor lige mağlubiyetle başladı: 1-2
Burdur ve Isparta arasında şiş tartışması büyüyor: Lezzetin adı gündemde!
Herkes memleketinde yaşasaydı Isparta’nın nüfusu kaç olurdu?
Isparta 32 Spor’un 2026-2027 Sezonu Maç Programı ve İlk Rakibi Belli Oldu
Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
İnternetten İlan Verenlere Kötü Haber: Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem
Altında 16 Eylül Öncesi "Zikzak" Seyri: Ispartalı Kuyumcudan Yatırımcılara Kritik Uyarılar
Isparta’da Et Fiyatları ve Besicilik Krizi: Kasap Esnafı Artan Maliyetleri Etiketlere Yansıtamıyor
Isparta Topraklarında 800 Yıllık Kadim Gelenek Yeniden Canlandı
Isparta Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumlarına Başlıyor: Gündem Yoğun
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Oğlunun Nikâhını Kıydı
Isparta’da 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Avrupa şampiyonu Asel Şenel’e Isparta'da gurur dolu karşılama
Isparta Oteli için yıkım planında dikkat çeken değişiklik
Isparta'da Meydan AVM çocuklarla şenlendi
Isparta’da ilçe yurtları yeni eğitim dönemine hazırlanıyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Altında 16 Eylül Öncesi
Altında 16 Eylül Öncesi "Zikzak" Seyri: Ispartalı Kuyumcudan Yatırımcılara Kritik Uyarılar