Şarkikaraağaç’ta 480 Dekar Arazi Modern Sulamaya Kavuşuyor: Kapalı Sistem Çalışmaları Sürüyor

Isparta İl Özel İdaresi’nden Yukarı Dinek Köyü’ne Altyapı Yatırımı

6 Bin 300 Metre Polietilen Boru Döşeniyor

Hedef: Su Kayıplarını En Aza İndirmek Ve Verimlilik

Etkin Kaynak Kullanımı: Mevcut su kaynaklarının çok daha verimli kullanılması sağlanacak.

Mevcut su kaynaklarının çok daha verimli kullanılması sağlanacak. Minimum Su Kaybı: Kapalı sistem sayesinde iletim esnasındaki su kayıpları en aza indirilecek.

Kapalı sistem sayesinde iletim esnasındaki su kayıpları en aza indirilecek. Modern Tarım İmkânı: Bölgedeki üreticiler modern sulama altyapısından doğrudan faydalanarak ürün verimliliğini artıracak.

Isparta İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerin su altyapısını güçlendirmek ve su erişilebilirliğini artırmaya yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarı Dinek köyünde başlatılan kapalı sistem sulama tesisi inşaat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.Modern sulama altyapısının oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, yaklaşıkuzunluğunda ve farklı çaplarda polietilen boru döşemesi gerçekleştiriliyor.İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte göletten sağlanacakkapalı sistem sulama imkanına kavuşturacak.Yürütülen yatırımla birlikte bölge tarımında şu avantajların sağlanması hedefleniyor: