Şarkikaraağaç’ta 480 Dekar Arazi Modern Sulamaya Kavuşuyor: Kapalı Sistem Çalışmaları Sürüyor
Isparta İl Özel İdaresi’nden Yukarı Dinek Köyü’ne Altyapı YatırımıIsparta İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerin su altyapısını güçlendirmek ve su erişilebilirliğini artırmaya yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarı Dinek köyünde başlatılan kapalı sistem sulama tesisi inşaat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
6 Bin 300 Metre Polietilen Boru DöşeniyorModern sulama altyapısının oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, yaklaşık 6 bin 300 metre uzunluğunda ve farklı çaplarda polietilen boru döşemesi gerçekleştiriliyor.
İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte göletten sağlanacak saniyede 38 litre debiye sahip su, 480 dekarlık tarım arazisini kapalı sistem sulama imkanına kavuşturacak.
Hedef: Su Kayıplarını En Aza İndirmek Ve VerimlilikYürütülen yatırımla birlikte bölge tarımında şu avantajların sağlanması hedefleniyor:
- Etkin Kaynak Kullanımı: Mevcut su kaynaklarının çok daha verimli kullanılması sağlanacak.
- Minimum Su Kaybı: Kapalı sistem sayesinde iletim esnasındaki su kayıpları en aza indirilecek.
- Modern Tarım İmkânı: Bölgedeki üreticiler modern sulama altyapısından doğrudan faydalanarak ürün verimliliğini artıracak.