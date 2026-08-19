Müzikte Yeni Nesil Dönemi: Söz Yazarı Sedat Erdoğdu’dan Yapay Zeka ve Trend Değişimi Açıklaması

Müzik dünyasında alışılagelmiş kalıplar, gelişen teknoloji ve değişen dinleyici alışkanlıklarıyla birlikte kabuk değiştiriyor. Geçmişte Türk Sanat Müziği, arabesk ve pop gibi türler öne çıkarken; günümüzde daha hızlı, tempolu, hip-hop ve rap ağırlıklı tarzlar dinlenme rekorları kırıyor. Birçok ünlü sanatçıya eser veren ünlü söz yazarı Sedat Erdoğdu, müzik sektöründeki bu dönüşümü ve yapay zekanın sektöre etkilerini değerlendirdi.

"Sanat Müziği Dinleyen Kalmadı, Gençler Rap ve Hip-Hop İstiyor"

Toplumun ve genç neslin beklentilerine ayak uydurmanın şart olduğunu belirten Sedat Erdoğdu, sanatta değişimin kaçınılmazlığını şu sözlerle ifade etti:

Gençlerin Tercihi: "Şimdi gençler hip-hop ve rap türü şarkıları seviyor. Biz de artık o tarz üretimler yapıyoruz. Gençler ne yaparsa düzgün yapar ve beğenir; onlara hitap etmek lazım."

Klasik Türlerin Gerilemesi: "Artık kimse Türk Sanat Müziği dinlemiyor. Yıllar önce İrfan Özbakır ve Mert Kanlı gibi usta isimler tarafından bestelenen sanat müziği eserlerim var fakat okunmuyor. Günümüzde bu türlerin dinleyicisi kalmadı."

Geleceğin Müziği: "Gelecekte belki de uzay müziği gibi çok daha farklı konseptler ortaya çıkacak ve insanlar onları dinleyecek. Değişimi desteklemek gerekiyor."

"Yapay Zeka Müzikte Çığır Açtı: Unkapanı Bitti, İnternet Çağı Başladı"

Müzik teknolojisindeki tarihsel gelişime dikkat çeken Erdoğdu, yapay zekanın müzik yapım süreçlerine dahil olmasını büyük bir fırsat olarak gördüğünü belirtti: