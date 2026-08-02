Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında eski emniyet amiri Isparta'da gözaltına alındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında eski emniyet amiri Dursun Özmen de yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin dosya yeniden ele alındı.

Soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme" suçlamaları kapsamında haklarında işlem yapılan 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

Dursun Özmen de gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında daha önce "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de bulunuyor.

Özmen, 2021 yılında Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin davada 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.