

Mimar Sinan Caddesi'nde gece saatlerinde kontrollü yıkım yapılacak



Isparta'da Mimar Sinan Caddesi, kontrollü yıkım çalışmaları nedeniyle 17-20 Temmuz tarihleri arasında her gece belirli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek kontrollü yıkım çalışmaları kapsamında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici trafik düzenlemesine gidiliyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, cadde üzerindeki bir yapının kontrollü şekilde yıkılacak olması nedeniyle 17 Temmuz Cuma ile 20 Temmuz Pazartesi tarihleri arasında her gece 20.00 ile 07.00 saatleri arasında Mimar Sinan Caddesi hem araç hem de yaya trafiğine kapalı olacak.

Çalışmalar süresince güvenlik önlemleri en üst seviyede uygulanacak. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açılacak.

Yetkililer, belirtilen saatlerde caddeyi kullanacak sürücü ve yayaların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi. Ayrıca vatandaşlardan çalışma alanına yaklaşmamaları ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Kontrollü yıkım çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının ardından Mimar Sinan Caddesi normal ulaşım düzenine dönecek.



