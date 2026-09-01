"Şu an itibarıyla sektörün sıkıntılarının özellikle paraya ve krediye erişimin zor olduğunda bizler de gözlemlemekteyiz. Bu oranlarla kredi noktasındaki eksikliğin zor kapatılabileceğini Ticaret Odası Başkanımız geçen hafta bana ifade etmişlerdi. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren de sektörün özellikle faiz indirimi noktasındaki kararlılığımız söz konusudur."

"Dünyadaki gelişmeler, etrafımızdaki yangın çemberinin bir an önce sönmesi önem taşıyor. Kuzeyimiz 5 yıldır yanıyor. Güneyimizde 'Terörsüz Türkiye' bağlamında bir barış ikliminin oluşturulması noktasında ciddi bir kararlılığımız var. Bununla beraber ülkemizin ekonomik değerlerinin bir an önce hayatiyete geçmesi ve yatırımcının yatırımlarını inşaat noktasında değerlendirmesi hususundaki hassasiyetlerimizi ifade ediyoruz."

"Şu andaki fiyatların yatırımcı açısından uygun olduğunu biliyoruz. Yatırımcıya da buradan sesleniyoruz: Tam zamanı! Şimdi inşaattaki daire, dükkan, iş yeri, ev almanın tam zamanı olduğunu ifade ediyorum. Bundan sonraki rakamların, ister istemez dünyadaki seyir seviyesi zaviyesinde artacağını da belirtmek isterim."

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Yapı Isparta Fuarı’nda yaptığı konuşmada inşaat ve gayrimenkul sektörüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sektörün mevcut durumunu, finansman imkanlarını ve küresel gelişmeleri ele alan Gökgöz, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak fiyatların mevcut şartlarda son derece makul olduğunu vurguladı.İnşaat sektöründeki en büyük engellerden birinin finansman olduğunu belirten Milletvekili Gökgöz, mevcut yüksek faiz oranlarının sektörü zorladığına dikkat çekti. Ticaret Odası Başkanı ile yaptığı görüşmelere de değinen Gökgöz, şunları söyledi:Türkiye’nin çevresindeki sıcak çatışma ve gerginliklerin sona ermesinin ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Gökgöz, şöyle devam etti:Konuşmasında gayrimenkul almak isteyen yatırımcılara net bir mesaj veren Mehmet Uğur Gökgöz, mevcut piyasa şartlarında gayrimenkul fiyatlarının uygun seviyelerde kaldığını ve ilerleyen dönemde artabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: