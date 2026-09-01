Milletvekili Gökgöz’den Isparta'da Yatırımcıya Çağrı: "Gayrimenkul Almanın Tam Zamanı!"

Milletvekili Gökgöz’den Isparta'da Yatırımcıya Çağrı: "Gayrimenkul Almanın Tam Zamanı!"
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2026 15:47
95543 Okunma
0
Milletvekili Gökgöz’den Yatırımcıya Çağrı: "Gayrimenkul Almanın Tam Zamanı!"
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Yapı Isparta Fuarı’nda yaptığı konuşmada inşaat ve gayrimenkul sektörüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sektörün mevcut durumunu, finansman imkanlarını ve küresel gelişmeleri ele alan Gökgöz, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak fiyatların mevcut şartlarda son derece makul olduğunu vurguladı.
"Krediye Erişimdeki Zorlukların Farkındayız"
İnşaat sektöründeki en büyük engellerden birinin finansman olduğunu belirten Milletvekili Gökgöz, mevcut yüksek faiz oranlarının sektörü zorladığına dikkat çekti. Ticaret Odası Başkanı ile yaptığı görüşmelere de değinen Gökgöz, şunları söyledi:
"Şu an itibarıyla sektörün sıkıntılarının özellikle paraya ve krediye erişimin zor olduğunda bizler de gözlemlemekteyiz. Bu oranlarla kredi noktasındaki eksikliğin zor kapatılabileceğini Ticaret Odası Başkanımız geçen hafta bana ifade etmişlerdi. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren de sektörün özellikle faiz indirimi noktasındaki kararlılığımız söz konusudur."
Bölgesel Huzur ve Ekonomik İstikrar Vurgusu
Türkiye’nin çevresindeki sıcak çatışma ve gerginliklerin sona ermesinin ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Gökgöz, şöyle devam etti:
"Dünyadaki gelişmeler, etrafımızdaki yangın çemberinin bir an önce sönmesi önem taşıyor. Kuzeyimiz 5 yıldır yanıyor. Güneyimizde 'Terörsüz Türkiye' bağlamında bir barış ikliminin oluşturulması noktasında ciddi bir kararlılığımız var. Bununla beraber ülkemizin ekonomik değerlerinin bir an önce hayatiyete geçmesi ve yatırımcının yatırımlarını inşaat noktasında değerlendirmesi hususundaki hassasiyetlerimizi ifade ediyoruz."
"Tam Zamanı: Daire, Dükkan ve Ev Almanın Tam Sırası"
Konuşmasında gayrimenkul almak isteyen yatırımcılara net bir mesaj veren Mehmet Uğur Gökgöz, mevcut piyasa şartlarında gayrimenkul fiyatlarının uygun seviyelerde kaldığını ve ilerleyen dönemde artabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Şu andaki fiyatların yatırımcı açısından uygun olduğunu biliyoruz. Yatırımcıya da buradan sesleniyoruz: Tam zamanı! Şimdi inşaattaki daire, dükkan, iş yeri, ev almanın tam zamanı olduğunu ifade ediyorum. Bundan sonraki rakamların, ister istemez dünyadaki seyir seviyesi zaviyesinde artacağını da belirtmek isterim."
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi Alındı
Uluborlu Belediyesi'nden Yaşam Kalitesini Artıran Çalışmalar...
Isparta Valisi Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı
Isparta'da Bankacılık Verileri Açıklandı: Tasarruf Miktarı Kredileri Aştı
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Fed Söylemleri Piyasaları Hareketlendirdi
Isparta’da Gülkent Anadolu Lisesi Yeniden İnşa Ediliyor
Vatandaşlık maaşı ne zaman geliyor? İşte yeni destek sistemi
Sular Çekildi: Isparta’nın "Batık Köyü" Yeniden Gün Yüzüne Çıktı
Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde Zincirleme Kaza
Isparta’da Araçta Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
Isparta’da 30 Ağustos Coşkusu: Fener Alayı ve Kubat Konseri
Milletvekili Gökgöz’den Isparta'da Yatırımcıya Çağrı: "Gayrimenkul Almanın Tam Zamanı!"
Isparta’da Sokak Ortasında Hareketsiz Bulundu! Ekipler Sevk Edildi
Isparta’da Şehir Hastanesi Karşısında Trafodan Duman Yükseldi
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Son dakika: Isparta’da düğün çıkışında kavga iddiası..
Isparta’nın Can Damarı Eğirdir Gölü TBMM Gündemine Taşındı
Isparta’da Kontakt Lens Kullananlar Dikkat: Uzmandan Önemli Uyarılar...
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Isparta Sokak Röportajında Farklı Tepkiler
Isparta'da eski Sanayi’de yangın!
Isparta'da hurda araçlar yol sorununa dönüştü
Isparta’ya 106 yeni doktor kadrosu
Uluborlu-Senirkent yolunda feci kaza: Uzman Çavuş hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı:
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!