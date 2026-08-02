​MEHİR VAKFI HEYETİNDEN ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'E ZİYARET

"Güçlü Aile, Güçlü Toplum" temasıyla Isparta'da düzenlenecek konferans programı kapsamında, Mehir Vakfı heyeti Isparta Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve konferans programına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Valilikte gerçekleşen ziyarete Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Erol, AK Parti Kırşehir İl Başkanı ve Mehir Vakfı 2. Bölge Koordinatörü Seher Ünsal ile beraberindeki heyet katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, aileyi merkeze alan sosyal projeler, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Isparta Valisi Abdullah Erin, "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" konulu konferans için Isparta'da bulunan Mehir Vakfı heyetini Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, misafirlerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.Mehir Vakfı'nın aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde sürdürdüğü eğitim, konferans ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemine dikkat çekilen görüşmede, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin toplumsal fayda açısından büyük değer taşıdığı vurgulandı.Gerçekleştirilen ziyaretin, Isparta'da düzenlenecek "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" konferansına önemli katkı sağlaması ve aile odaklı çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olması beklenirken, Mehir Vakfı'nın aileyi merkeze alan projelerini ülke genelinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.