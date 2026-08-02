Keçiborlu’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde iki işletme sahibi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Keçiborlu ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki işletme sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.D. (56), yanında bulunan ruhsatsız tabancayla M.K. (43)’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu vücuduna iki kurşun isabet eden M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli K.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca da ekipler tarafından ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.