ISUBÜ Yeni Döneme Hazır: 5 Bin 500 Kontenjan ve 7 Yeni Bölüm Müjdesi

7 Yeni Programa 225 Öğrenci Alınacak

Toplam Kontenjan: ISUBÜ bünyesindeki programlar için bu yıl 5.500 kontenjan ayrıldı.

ISUBÜ bünyesindeki programlar için bu yıl ayrıldı. Yeni Açılan Bölümler: Sektörün ihtiyaçlarına uygun 7 yeni bölüm ve program açıldı.

Sektörün ihtiyaçlarına uygun açıldı. Yeni Öğrenci Kapasitesi: İlk kez öğrenci kabul edecek bu 7 yeni programa toplam 225 öğrenci yerleştirilecek.

"12 yıllık eğitim hayatlarının sonunda sınava giren ve üniversitelere yerleşmek için yeterli puanı alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversitemizde bu yıl 5.500 kontenjanımız var. İlk defa öğrenci alacağımız 7 yeni bölüm ve programa ise 225 öğrenci kabul edeceğiz."

100. Yıl Yerleşkesi'ne Öğrenci Meydanı ve Kültür Merkezi Geliyor

Teknoloji Üssü Hedefi: 100. Yıl Yerleşkesi, gelecek yıl Eylül ayı itibarıyla öğrenci potansiyelini artırarak kentin teknolojik gelişimine öncülük edecek önemli bir merkez haline gelecek.

100. Yıl Yerleşkesi, gelecek yıl Eylül ayı itibarıyla öğrenci potansiyelini artırarak kentin teknolojik gelişimine öncülük edecek önemli bir merkez haline gelecek. 2027 Yatırım Planı: Taş binanın arkasında yer alan boş alana Öğrenci Meydanı ve Kültür Merkezi inşa edilecek. Bu projelerin tamamlanmasıyla kampüstün altyapı çalışmaları büyük oranda bitirilmiş olacak.

"Isparta Yaşanabilir ve Öğrenci Dostu Bir Şehir"

"Isparta; öğrencilerimiz için eğitim-öğretim faaliyetlerinin son derece rahat yürütüldüğü, sosyal imkânların bulunduğu ve yaşamın kolay olduğu huzurlu bir şehir. Bu nedenle şehir dışından tercih yapacak adaylarımıza Isparta’yı ve üniversitemizi gönül rahatlığıyla tercih etmelerini öneriyorum."

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonuna giren adayları tebrik ederek konuşmasına başlayan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, üniversitenin sunduğu imkânlar ve kontenjanlar hakkında şu bilgileri verdi:Üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapı yatırımlarına da değinen Rektör Çatal, geçtiğimiz yıl Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan’nin Isparta’nın teknoloji ve inovasyon üssü olacağını belirtti.Kampüste devam eden ve 2027 yılı hedeflerinde yer alan projeleri aktaran Çatal, sözlerini şöyle sürdürdü:Isparta dışından tercih yapacak adaylara çağrıda bulunan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal; kentin güvenli, huzurlu ve sosyal imkânlarıyla öğrenci dostu bir yapıda olduğunu vurgulayarak tüm öğrencileri ISUBÜ ailesine davet etti: