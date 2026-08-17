Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!

Isparta ve çevre illere 3. basamak sağlık hizmeti sunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi, kapasitesini dev bir yatırımla genişletiyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde, Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilen ek hizmet binasının detayları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklandı.

620 Milyon TL'ye Mal Olacak

SDÜ Strateji Daire Başkanı Mehmet Turşucu tarafından paylaşılan bilgilere göre, 620 milyon TL maliyet öngörülen dev sağlık projesinin ihale süreci tamamlandı. Mevcut üniversite hastanesinin hemen yanındaki arsa üzerine inşa edilecek ek bina, toplam 6 bin 654 metrekarelik alandan oluşacak. Construction çalışmalarının 2027 yılında başlaması ve projenin 2028 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

103 Yataklı Yoğun Bakım ve Tam Donanımlı Acil Servis

Sağlık kompleksinin kat planlaması ve içerisinde yer alacak birimler şu şekilde tasarlandı:

Bodrum Kat: Yemekhane, depo ve teknik tesisat alanları.

Zemin Kat: Yetişkin acil, çocuk acil, 2 adet acil ameliyathane ve acil görüntüleme üniteleri.

1. Kat: İzolasyon odaları ve 103 yataklı modern yoğun bakım ünitesi.

Bölgenin sağlık yükünü önemli ölçüde hafifletecek olan bu dev yatırım, tamamlandığında Isparta ve tüm bölgeye uluslararası standartlarda 3. basamak sağlık hizmeti sunmaya devam edecek.