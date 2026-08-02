Isparta'ya 200 Tonluk İçme Suyu Deposu

Isparta'ya 200 Tonluk İçme Suyu Deposu
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2026 22:10
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Yalvaç Kuyucak Köyüne 200 Tonluk İçme Suyu Deposu: İl Özel İdaresi Kırsalda Altyapıyı Güçlendiriyor

Isparta İl Özel İdaresi, kırsal yerleşim alanlarında vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yapımı tamamlanan 200 ton kapasiteli yeni içme suyu deposu hizmete hazır hale getirildi.
İl genelindeki köylerde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Isparta İl Özel İdaresi, Kuyucak köyünde kazandırdığı yeni depoyla bölgenin su depolama kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Tamamlanan projeyle birlikte köy halkının daha güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması hedefleniyor.

Yaz Aylarındaki Su Sıkıntısına Kesin Çözüm

Hayata geçirilen 200 tonluk içme suyu deposu yatırımı, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve iklim şartlarına bağlı olarak yükselen su ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynayacak. Depolama kapasitesinin yükseltilmesi sayesinde, su tüketiminde yaşanabilecek olası aksaklıkların ve kesintilerin önüne geçilmesi planlanıyor.

İçme Suyu Hatları İçin İhale Hazırlıkları Başladı

Kırsal kalkınmayı ve altyapıyı güçlendirme hamlelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
İçme suyu hatlarının yenilenmesi için ihale süreçlerinin başladığını müjdeleyen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, şu açıklamalarda bulundu:
"İçme suyu hatlarının yenilenmesi noktasında büyük projelerimiz var. Bu projeler için şu anda ihale hazırlıklarımıza da başladık. Önümüzdeki süreçte ihalelerini yapmak suretiyle derhal ilk kazmamızı vurarak köylerimizdeki bu içme suyu altyapılarının değiştirilmesini sağlayacağız. Bunun yanı sıra içme suyu depolarımızı yeniliyoruz ve ihtiyaç olan yerlere de içme suyu depoları inşa ediyoruz. Bunlar da son derece kıymetli."
İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal yerleşim yerlerinde sürdürülebilir ve kaliteli kamu hizmeti sunma hedefi doğrultusunda, altyapı ve depo yenileme çalışmalarının belirlenen planlama çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam edeceğini bildirdi.
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