Isparta'nın Toplam Mevduatı Yıllık %26,4 Büyüdü

Isparta'nın Toplam Mevduatı Yıllık %26,4 Büyüdü
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2026 23:46
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Ispartalı Yatırımcı Dolar ve Altından Kaçtı, Türk Lirasına Koştu! İşte Bankalardaki Son Durum
 
Altın, borsa ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, Ispartalı yatırımcıların mevduat tercihlerinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Fintürk verileri, kentteki mevduat hareketliliğinde Türk Lirası'nın yeniden güvenli liman haline geldiğini ortaya koydu.
 
TL Mevduatında Dev Artış: 32 Milyar Lirayı Aştı
 
Finansal piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda bankaların mevduat faizlerini %42-%43 seviyelerine kadar yükseltmesi, TL hesaplarına ilgiyi patlattı.
 
Yılın ilk 6 ayının sonunda elde edilen verilere göre:
 
  • Yılın ilk 3 aylık döneminde 30 milyar 735 milyon TL olan Türk Lirası mevduatı,
  • İkinci 3 aylık dönemin sonunda 32 milyar 289 milyon TL seviyesine tırmandı.
Döviz ve Altın Hesaplarında Düşüş Trendi
 
Sınırlı yükseliş beklentisi ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle yatırımcılar döviz ve altın mevduatlarından çıkış yaptı:
 
  • Döviz Mevduatı: 2026’nın Ocak-Mart döneminde 35 milyar 970 milyon TL seviyesindeyken, ilerleyen aylarda gerileyerek 33 milyar 660 milyon TL’ye düştü.
  • Altın Mevduatı: Kentteki altın mevduatı hacmi %13 oranında bir azalma kaydederek 21 milyon 628 bin 530 TL seviyesine geriledi.
Isparta'nın Toplam Mevduatı Yıllık %26,4 Büyüdü
 
Döviz ve altındaki gerilemeye rağmen TL mevduatındaki güçlü performans, kentin toplam bankacılık hacmini yukarı taşıdı. Isparta'daki bankalarda bulunan toplam mevduat miktarı, son 1 yıllık süreçte %26,4’lük artış göstererek 82 milyar 835 milyon TL sınırına ulaştı.
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