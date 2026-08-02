Lavantanın Kullanım Alanları ve Ekonomik Değeri

Gıda ve Yaşam: Ziyaretçiler tarlalarda dondurmadan bala kadar lavantadan üretilen birçok farklı ürünün tadına bakma imkanı buluyor.

Ziyaretçiler tarlalarda dondurmadan bala kadar lavantadan üretilen birçok farklı ürünün tadına bakma imkanı buluyor. Kozmetik ve Sağlık: Lavantanın yağı çıkarılarak sabun, çay ve çeşitli gıda ürünlerinin yapımında kullanılıyor.

Lavantanın yağı çıkarılarak sabun, çay ve çeşitli gıda ürünlerinin yapımında kullanılıyor. Arıcılık: Lavanta çiçekleri, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinde de etkin bir şekilde değerlendiriliyor.

Hasat Dönemi Yaklaşıyor

Isparta’nın lavanta üretimiyle ünlü Kuyucak köyünde tarlalar mor renge büründü. "Lavanta kokulu köy" olarak bilinen bölgede üreticiler, bu yıl da geçmiş yıllardaki ziyaretçi yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor.Lavanta sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline gelen mor tarlalar, misafirlerine görsel bir şölen sunuyor. Hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirmek isteyen ziyaretçiler, bu eşsiz doğal dekor içinde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor. Kuyucak, özellikle temmuz ayında usta fotoğrafçıların da uğrak yeri ve doğal bir fotoğraf stüdyosu haline geliyor.Kuyucak köyünde lavanta sadece görsel bir turizm ögesi olarak kalmıyor; kozmetikten gıdaya kadar çok geniş bir yelpazede değerlendiriliyor:Akdeniz ve Ege Bölgesi başta olmak üzere pek çok yerden gelen misafirlerini ağırlamaya başlayan işletme sahipleri, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bölgede merakla beklenen lavanta hasadının isebaşlaması öngörülüyor.