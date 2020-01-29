Glaswin

Isparta'nın gururu Milli Haltercimiz ödüllendirildi

Isparta'nın gururu Milli Haltercimiz ödüllendirildi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Isparta Belediyespor Milli Haltercisi
Fatma Gül Çevik altınla ödüllendirildi
 
Antalya’nın Manavgat İlçesinde gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak şampiyon olan Isparta Belediyespor haltercisi 14 yaşındaki Fatma Gül Çevik, Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu tarafından altınla ödüllendirildi.
20 kategoride mücadelenin yapıldığı ve 29 ilden 100’ü kadın 323 sporcunun katıldığı şampiyonada Isparta Belediyespor Haltercisi 14 yaşındaki Fatma Gül Çevik,  Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.
Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, şampiyon halterci Fatma Gül Çevik ve Antrenörü Ferit Şen’i makamında ağırladı. Büyükçulcu, Çevik’i başarısından dolayı kutlarken, altınla ödüllendirdi.
Antrenör Ferit Şen, sporcusu Fatma Gül Çevik’in halterde 6.yılı olduğunu, 2017 yılında ilk başarısını Türkiye Şampiyonu olarak kazandığını söyledi. 2018’de U15 Türkiye Şampiyonu olan Çevik’in milli takıma alındığını söyleyen Şen, “Şu anda Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz” dedi.
Isparta Belediyespor Haltercisi Fatma Gül Çevik de, 8 yaşında haltere başladığını şu anda milli takıma çağrıldığını belirterek, “İnşallah bu sene milli takımda yer alacağım. Avrupa, Dünya Şampiyonalarında yer almayı istiyorum. Son şampiyonada toplamda dört Türkiye rekoru kırdım” dedi.
Belediyespor’un milli haltercisi Fatma Gül Çevik ile gurur duyduklarını dile getiren Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da, “Sporcumuz olarak böyle bir başarıya imza atmasından dolayı şahsında, ailesini, antrenörünü kutluyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kurduk. Belediyemiz bünyesinde Ispartalı sporcularımıza destek veriyoruz. Fatma Gül kardeşimiz milli takımda ülkemizi, milletimizi, şehrimizi temsil edecek. Başarılarının devamını diliyoruz. Çalışmalarında Isparta Belediyesi olarak her daim yanındayız” şeklinde konuştu.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın gururu Milli Haltercimiz ödüllendirildi
Isparta'da GÜNKAF’20 fuarının hazırlıkları devam ediyor
Isparta OBM'den ahşap sektörüne destek!
''Isparta'da 106 yıldır büyük deprem olmadı fay hattı suskun!''
Eğirdir'de yem bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması
Kontroller devam ediyor! kaçak avlanmaya geçit yok!
EĞİRDİR'E 600 YATAKLI YURT YAPILACAK
Haber: Isparta Gülyağı için coğrafi işaret alındı
SAV KÖYÜ MÜ? YOKSA SAV KASABASI MI? İŞTE CEVABI...
Çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da 7’den, 70’e herkes deprem yardımına koştu
Isparta'da yasa dışı kerevit avına operasyon!
SDÜ Isparta İle Bütünleşmeye Devam Ediyor
Isparta'da jandarmadan kan bağışı
Isparta'dan Elazığ-Malatya'ya deprem yardımı yola çıktı
ISPARTA'DAN DEPREM BÖLGESİNE ELMA GİDECEK...
Maç sonrası Isparta 32 spor yönetiminden açıklama
Isparta'da köy halkı ilçeye bağlanma kararı aldı
Isparta EMİTT Fuarında stant açıyor!
Isparta'dan turizm tanıtım kampanyası “Tutkunu Yaşa, Haydi Davraz’a”
Isparta'da tarihi eser operasyonu
Isparta'dan da Fuara Jüri Üyesi Katıldı
Isparta'daki miting ve yürüyüş alanları duyurusu
Isparta Valiliği'nden AFAD Duyurusu...
ISPARTA'DA ARA ELEMAN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
kaya-halISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'ya hasta getiren hava ambulansı Burdur'a acil iniş yaptıIsparta'ya hasta getiren hava ambulansı Burdur'a acil iniş yaptı26 Ocak 2020
Deprem nedeniyle Isparta'daki tören iptal edildiDeprem nedeniyle Isparta'daki tören iptal edildi25 Ocak 2020
HABER: ISPARTA 32 SPOR MAÇ SONUCUHABER: ISPARTA 32 SPOR MAÇ SONUCU26 Ocak 2020
MİLYONLARCA MEMUR İÇİN ÖNEMLİ HABER! İŞTE YENİ MODELMİLYONLARCA MEMUR İÇİN ÖNEMLİ HABER! İŞTE YENİ MODEL22 Ocak 2020
Isparta'da köy halkı ilçeye bağlanma kararı aldıIsparta'da köy halkı ilçeye bağlanma kararı aldı27 Ocak 2020
Isparta’ya uçakla gelen karaciğer nakledildiIsparta’ya uçakla gelen karaciğer nakledildi23 Ocak 2020
Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...22 Ocak 2020
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuru...! ''Bize Bildirin...''Isparta Belediyesi'nden önemli duyuru...! ''Bize Bildirin...''23 Ocak 2020
Isparta'da denetimler sürüyor...44 araç trafikten men edildiIsparta'da denetimler sürüyor...44 araç trafikten men edildi22 Ocak 2020
Isparta'da JAK Timleri'nden arama kurtarma....44 kişi...Isparta'da JAK Timleri'nden arama kurtarma....44 kişi...22 Ocak 2020
Meteorolojiden Isparta için kritik uyarı... dikkatli ve tedbirli...Meteorolojiden Isparta için kritik uyarı... dikkatli ve tedbirli...23 Ocak 2020
Ispartalı şampiyon dahi genç Cumhurbaşkanı ile buluştuIspartalı şampiyon dahi genç Cumhurbaşkanı ile buluştu26 Ocak 2020
Isparta Orman Bölge'den önemli bilgilendirmeIsparta Orman Bölge'den önemli bilgilendirme22 Ocak 2020
YSK'nın yeni başkanı Akkaya oldu!YSK'nın yeni başkanı Akkaya oldu!24 Ocak 2020
Isparta'da Belediyeden Deprem Yardım KampanyasıIsparta'da Belediyeden Deprem Yardım Kampanyası25 Ocak 2020
Eğirdir'in Gölü, Pınar Pazarı ve tüm güzelliklerini tanıtacaklar...Eğirdir'in Gölü, Pınar Pazarı ve tüm güzelliklerini tanıtacaklar...26 Ocak 2020
''Isparta'da 106 yıldır büyük deprem olmadı fay hattı suskun!''''Isparta'da 106 yıldır büyük deprem olmadı fay hattı suskun!''28 Ocak 2020
Isparta'da apart denetlemeleri... O Apartlar mühürlendi...Isparta'da apart denetlemeleri... O Apartlar mühürlendi...26 Ocak 2020
ISUBÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nden Ankara ÇıkartmasıISUBÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nden Ankara Çıkartması22 Ocak 2020
ISPARTA'DAN DEPREM BÖLGESİNE ELMA GİDECEK...ISPARTA'DAN DEPREM BÖLGESİNE ELMA GİDECEK...27 Ocak 2020