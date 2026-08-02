Isparta'nın En İşlek Caddesi Trafipe Kapatılacak!

Mimar Sinan Caddesi gece saatlerinde trafiğe kapatılacak

Isparta Belediyesi, Mimar Sinan Caddesi'nde gerçekleştirilecek kontrollü yıkım çalışması nedeniyle belirli saatlerde araç ve yaya trafiğinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kapatma uygulaması 17 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 20 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir yapının kontrollü şekilde yıkılacak olması nedeniyle güvenlik önlemleri artırılacak.

Bu kapsamda 17 Temmuz 2026 Cuma ile 20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihleri arasında, her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında Mimar Sinan Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Gündüz saatlerinde cadde açık olacak

Açıklamada, yıkım çalışmalarının yalnızca belirtilen saatlerde yürütüleceği belirtilerek, 20.00-07.00 saatleri dışında Mimar Sinan Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine açık olacağı ifade edildi.

Vatandaşlara alternatif güzergâh uyarısı

Isparta Belediyesi, çalışma süresince vatandaşlardan alternatif güzergâhları kullanmalarını, güvenlik amacıyla çalışma alanına yaklaşmamalarını ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Belediye yetkilileri, çalışmalar süresince gösterilecek anlayış ve sabır için vatandaşlara teşekkür ederek, uygulamanın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.