Isparta'da "Yaz Akşamı Sineması" Coşkusu: Binbir Evler Mahallesi'nde Sinema Keyfi Yaşandı

Isparta'da "Yaz Akşamı Sineması" Coşkusu: Binbir Evler Mahallesi'nde Sinema Keyfi Yaşandı
ISPARTA
G.Tarihi: 08.07.2026 22:35
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Isparta'da "Yaz Akşamı Sineması" Coşkusu: Binbir Evler Mahallesi'nde Sinema Keyfi Yaşandı

Isparta Belediyesi'nin büyük bir ilgiyle takip edilen "Yaz Akşamı Sineması" etkinliği, son olarak Binbir Evler Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla geçen gecede, mahalle sakinleri ve çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.
Etkinliğe dair öne çıkan detaylar ve vatandaşların görüşleri şu şekildedir:

Eğlence Dolu Aktivite Alanları ve İkramlar

  • Çeşitli İkramlar: Sinema gösterimi öncesinde alandaki çocuklara ve vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
  • Oyun Turu: Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan etkinlik alanının yanı sıra Isparta Belediyesi’nin Oyun Tırı'nda yer alan oyun alanıyla da doyasıya eğlendiler.
  • Puzzle Hediyesi: Keyifli geçen gecenin sonunda çocuklara Isparta Belediyesi tarafından puzzle hediye edildi.

"Birlikteliği Sağlayan Güzel Bir Organizasyon"

Etkinliğe Isparta Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle muhtarı ve sinemaya gelen vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:
Binbir Evler Mahallesi Muhtarı Aysun Helvacı: "Çok güzel bir etkinlik. Biz de birlikte olmaktan, beraber olmaktan çok mutluyuz. Bu arada Şükrü Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü başka zaman bu birlikteliği sağlayamıyoruz. Bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz."
Görüşlerini Paylaşan Bir Vatandaş: "Öncelikle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim yaz etkinliklerini tekrar başlattığı için. Hem çocuklara eğlence hem de katkıda bulunuyor. Isparta için bir atmosferi görüyorsunuz, bütün aileler bir arada. Biz de çocuklarımızı aldık geldik. Bütün emeği geçen çalışanlara da ayrıca teşekkür ederim."
Bir Diğer Mahalle Sakini: "Güzel bir etkinlik, Isparta'ya yakışan bir etkinlik. Çocukları getirdik, eğleniyorlar. Başkanımıza teşekkür ederiz."

Çocuklar ve Gençler Ekran Başında Mutlu

Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler de film izlemenin ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın tadını çıkardı:
"Biz biraz geç geldik, normalde daha fazla etkinlik varmış, yiyecek varmış, biz yetişemedik. Şu an çizgi film izlemeye geldik, beğendim. Teşekkür ederiz böyle etkinlikler düzenlediğiniz için."
"Bize de bir farklılık oluyor, güzellik oluyor. O yüzden teşekkür ederiz yani. Başka mahallelerde de yapılıyor sanırım, burada da yapıldığı için sevindik, geldik yani... Teşekkür ederiz, böyle güzel etkinlikler yapmaya devam ederseniz çok seviniriz."
"Burayı çok sevdim ve çok güzel filmler var, çok güzel eğlenceler var. Eğleniyorum, keyfini çıkartıyorum. Belediye Başkanım bize böyle yaptığı için ona çok çok teşekkür ediyorum."
"Çocuklar gayet eğlendi, bence yaşlılar daha çok eğlendi gibi geldi bana. İyi, güzel bir etkinlik ollut çocuklarımız için. Onu da sevip sayıyoruz. Sağ olsun, var olsun diyelim."
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