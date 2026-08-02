Isparta'da uçak düştüğü iddiası! Gözler resmi açıklamada

Isparta merkeze bağlı Bozanönü Köyü yakınlarında bir hava aracının boş araziye düştüğü iddiası gündeme geldi. Olay yerine ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgilere göre olay dün Isparta merkeze bağlı Bozanönü Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir hava aracı, yerleşim alanlarından uzak boş bir araziye düştü.

Olay yerine ait olduğu belirtilen görüntülerde, arazide bir hava aracının bulunduğu görülürken, kazanın nasıl meydana geldiği ve olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan yapılacak açıklamanın beklendiği öğrenilirken, olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Resmi makamlardan yapılacak açıklamalar doğrultusunda haberimiz güncellenecektir.