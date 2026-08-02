Isparta'da tereyağının içinden çıkan cisim şaşkınlık yarattı



Isparta'da bir zincir marketten satın alınan paket tereyağının içinden ambalaj parçasına benzeyen yabancı bir materyal çıktığını öne süren vatandaş, duruma tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

Isparta'da yaşandığı iddia edilen olay, tüketiciler arasında endişe oluşturdu. Kent merkezindeki bir zincir marketten satın alınan paket tereyağı, evde açıldığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaşıldı.

İddiaya göre, tereyağının içerisinde ambalaj parçasına benzeyen mavi-beyaz renkli yabancı bir materyal bulundu. Durumu fark eden vatandaş, söz konusu cismi ürünün içerisinden çıkararak cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yaşadığı olaya tepki gösteren tüketici, gıda ürünlerinde üretim ve paketleme süreçlerinin daha sık denetlenmesi gerektiğini belirterek, benzer durumların başka vatandaşların da başına gelmemesi için yetkililerin inceleme başlatmasını istedi.

Olayla ilgili resmi kurumlardan veya ürünün üreticisi firmadan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İddiaların, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.