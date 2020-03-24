Isparta'da iş güvenliği ve yangın söndürme malzemeleri satışı yapan Vivatrafik, krom şerit bariyerleri satışa sundu.
Bankalar, kurumlar, alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, havaalanları,işyerleri ve bunu gibi sosyal mesafenin sınırlanması gereken heryerde kullanılan şerit bariyerlere bu günlerde telep patlaması yaşanıyor.
KROM ŞERİT BARİYER HAKKINDA
Paslanmaz krom malzemeden üretilen ayaklı şerit bariyerlerin yüksekliği 90 cm ve içindeki özel bir makara mekanizması sayesinde 3 metreye kadar açılabilme özelliğine sahiptir.
Şerit bariyerler aynı zamanda kalabalık ortamlarda insanların doğru şekilde yönlendirilmesi, geçişlerinin engellenmesi yahut sıraya sokulması içinde kullanılabiliyor.
Isparta'da bu ürünü sadece Vivatrafik'ten temin edebilirsiniz.
FİRMADA BULUNAN DİĞER ÜRÜN BAŞLIKLARI
- Yangın söndürme tüpü
- Delinatör - Duba - Koniler
- Hız kesici kasisler
- Kaygan zemin levhaları
- Reklam Konileri
- Ağırlıklı dikme - Plastik zincir
Adres: Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)
Telefon: 0 544 777 37 99
Website:www.vivatrafik.com.tr