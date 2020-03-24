VİVATRAFİK'TEN SINIRLAYICI KROM BARİYER

KROM ŞERİT BARİYER HAKKINDA

Paslanmaz krom malzemeden üretilen ayaklı şerit bariyerlerin yüksekliği 90 cm ve içindeki özel bir makara mekanizması sayesinde 3 metreye kadar açılabilme özelliğine sahiptir.

Şerit bariyerler aynı zamanda k

FİRMADA BULUNAN DİĞER ÜRÜN BAŞLIKLARI

Yangın söndürme tüpü

Delinatör - Duba - Koniler

Hız kesici kasisler

Kaygan zemin levhaları

Reklam Konileri

Ağırlıklı dikme - Plastik zincir

Adres:

Devin Otel yukarısı

Telefon:

Website:

www.vivatrafik.com.tr



















Isparta'da iş güvenliği ve yangın söndürme malzemeleri satışı yapan Vivatrafik, krom şerit bariyerleri satışa sundu.Bankalar, kurumlar, alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, havaalanları,işyerleri ve bunu gibi sosyal mesafenin sınırlanması gereken heryerde kullanılan şerit bariyerlere bu günlerde telep patlaması yaşanıyor.alabalık ortamlarda insanların doğru şekilde yönlendirilmesi, geçişlerinin engellenmesi yahut sıraya sokulması içinde kullanılabiliyor.Isparta'da bu ürünü sadece Vivatrafik'ten temin edebilirsiniz.