ISPARTA'DA SAHUR MESAİSİNE ÇİRKİN SALDIRI...

SAHUR MESAİSİNE ÇİRKİN SALDIRI: İSTİKLAL MAHALLESİ'NDE DAVULCULARA SİLAHLI TEHDİT!

Isparta'nın İstiklal Mahallesi'nde asırlık sahur geleneğini yaşatmaya çalışan Ramazan davulcuları, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı/bıçaklı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Can güvenliğinden endişe eden davulcular çareyi kaçmakta buldu.

Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden olan ve gece saatlerinde vatandaşları sahura kaldırmak için büyük bir emek harcayan davulcular, İstiklal Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşadı. Sokak sokak gezerek maniler eşliğinde görevini ifa eden ekipler, bir şahsın akılalmaz tepkisiyle şoke oldu.

Olayın Gelişimi: Elini Beline Götürüp Tehdit Etti

Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde mesaide olan davulcuların yanına yaklaşan ve henüz ismi tespit edilemeyen bir şahıs, davulcuları engellemeye çalıştı. Gerginliğin tırmanması üzerine şahsın elini beline götürerek, silah veya bıçak olduğu düşünülen bir aletle davulcuları açıkça tehdit ettiği öne sürüldü.

Can Havliyle Kaçıp Şikayetçi Oldular

Yaşanan tehdit karşısında büyük panik yaşayan Ramazan davulcuları, can güvenliklerini sağlamak amacıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. Şoku atlattıktan sonra emniyet güçlerine başvuran mağdur davulcular, saldırgan hakkında resmi suç duyurusunda bulundu.

Mahalleli Ayakta: "Geleneklerimiz Hedef Alınamaz"

Yaşanan bu tatsız olay, İstiklal Mahallesi sakinleri arasında da büyük tepkiye yol açtı. Geleneklerin zorbalıkla susturulmaya çalışılmasına isyan eden vatandaşlar, yetkililere seslendi:

Ramazan geleneklerini yaşatan emekçilerin can güvenliğinin sağlanması,

Gece saatlerinde mahalle aralarındaki devriye sayılarının artırılması,

Saldırganın bir an önce tespit edilerek adalet önüne çıkarılması talep edildi.