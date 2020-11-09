15 DAKİKADA SONUÇ VEREN HIZLI COVİD-19 TANI KİTİ TELALEM'DE

COVİD-19 TEST KİTİ

Kutu İçeriği:

TEK KULLANIMLIK MASKELER







UZAKTAN EĞİTİMİ ZENGİNLEŞTİREN VE KOLAYLAŞTIRAN EKİPMANLAR TELALEM'DE

Kablosuz görüntü ve ses aktarıcı

Adres:

Telefon:























































































Isparta'da Sağlık bakanlığı onaylıTelalem'de satışa çıktı. Fiyatı 100 TLKullanımı kolaydır ve herkes uygulayabilir. Labaratuvar ve ek cihaz gibi gereksinimlere ihtiyaç olmadan test yapılabilir. Test evde kendi kendine uygulama için uygundur. 15 dakikada sonuç veriyor!1 test kaseti1 tek kullanımlık damlalık1 algılama tamponu1 parmak delme aparatı1 alkollü mendil1 Kullanım TalimatıTek kullanımlık maskelerde en uygun fiyatlar Telalem'de. Çocuklar içinde farklı seçenekler bulunmaktadır.Öğrenciler ve Öğretmenler için uzaktan eğitim programların yürütülmesinde değişik araç gereçlerden yararlanılır. Bu araç-gereçler öncelikle bir bilgisayar, tablet ve bunlara bağlanabilen donanımlardan oluşur. Isparta'da Telalem, Uzaktan eğitimi kolaylaştıran ekipmalarını vitrine çıkardı.Kamera, kulaklık , telefon tutucuları, kamera ve yine telefonlar için tripotlar, anfili hoparlörler, klavyeler, fareler uygun fiyat aralığında Telalem'de.Android ve iPhone(iOS)'larda, telefondaki görüntü ve ses dosyalarını akıllı televizyon üzerinden dinlemek ve izlemek için birçok seçenek mevcut.Ama arada kablo olmadan hem görüntü hemde sesi aktarma işlemi yapmak istiyorsanız aşağıdaki ürün tam size göre...TV'deki HDMI girişine bağlanan bu cihazla kayıpsız olarak telefonundaki görüntü ve sesi çok hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA