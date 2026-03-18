Isparta'da Operasyon: 5 Gözaltı

ISPARTA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA JANDARMA DARBESİ: 5 GÖZALTI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

ISPARTA – Isparta İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde kamu düzenini sağlamak ve silah kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre; Eğirdir ilçesi Bağacık köyünde ikamet eden bazı şahısların evlerinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Eş Zamanlı Baskın: Adresler Tek Tek Arandı

Jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen adli arama neticesinde; M.G., A.B., İ.D., M.E. ve M.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen cephanelik niteliğindeki malzemeler ise şunlar:

  • 3 Adet Ruhsatsız Tabanca (2 adet 9.00 mm, 1 adet 7.65 mm çapında)

  • 2 Adet Kurusıkı Tabanca

  • 9 Adet Av Tüfeği

  • 29 Adet Tabanca Mermisi ve 32 Adet Av Tüfeği Fişeği

  • 4 Adet Şarjör

Adli Süreç Başlatıldı

Yakalanan 5 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

"Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek"

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur, emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

