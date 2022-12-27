Bir odanın ışıklandırması, dekorasyonun görünümünü ve odanın ferahlığını bile etkiliyor. Eğer ki odanızda güzel bir avize yerine çıplak bir şekilde sarkan bir ampul varsa, o görüntüden derhal kurtulmalısınız. Avizeyi sadece aydınlatma aracı olarak görmekten vazgeçin!

Isparta'da ışıl ışıl görünen avizelerle evinizin, ofisinizin farklı alanlarını güzelleştirmek ister misiniz?



AYHAN ELEKTRİK'TEN YILSONUNA ÖZEL AVİZE FIRSATLARI!

Evinizin her yerinde kullanabileceğiniz modern stiliyle göz kamaştıran metal ve cam avizeler Ayhan Elektrik'te yılsonuna özel yüzde 10, 20 ve yüzde 30 indirmler ile satışa sunuldu.

Ev dekorasyonlarında ''İhtişamdan asla vazgeçemem'' diyenler için her eve ve tarza hitap eden avize modelleri için Isparta'da Ayhan Elektrik 2 şubesiyle hizmet veriyor.



Salon, oturma odası, mutfak, banyo, çocuk odası, yemek odası veya koridor gibi farklı alanlarda kullanılan avizeler, ev dekorasyonunun vazgeçilmezleri arasında. Hem sadelikten yana olanlar hem ihtişamdan vazgeçemeyenler için farklı avize çeşitlerini Isparta'da Ayhan Elektrik şubelerini ziyaret ederek fotoğrafladık.



Işıl ışıl görüntüleriyle ev dekorasyonuna büyük katkı sağlayan avizeler, iç mimarlar tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Bu yılın en trend avize modelleri Ayhan Elektrik şublerinde çok özel fırsatlar ile indirimde...

Eğer siz de evinizde, ofisinizde yeniliklere yer vermek istiyorsanız, görüntü kalitesini arttıracak avize modellerine göz atmadan geçmeyin!



Muhteşem görünüşüne rağmen fiyatı da çok uygun...!

Ayhan Elektrik'in sunduğu avizeler, abajurlar ve lambaderler ile size gelenler hayran kalacak!



Tekrar hatırlatmakta fayda var Ayhan Elketrik'te avizelerde yüzde 10, 20 ve yüzde 30 indirimler sizleri bekliyor.sakın kaçırmayın...!

Aynı zamanda tüm elektrik ürünlerinde toptan ve perakende satış.

Müteahhitlere de özel fiyatlar uygulanıyor....!



NEON TASARIMLARI İÇİN AYHAN ELEKTRİK ISPARTA'DA TEK ADRES

Neon aydınlatmasıyla keyifli bir ortam sağlamak mümkün. Aynı zamanda işyeri tabelası, yazısı veya logosu için de Ayhan Elektrik isteğinize göre neon lambalar tasarlıyor. Siz sadece hangi renk ve şekilde olduğunu söyleyin. işte Ayhan Elektrik Şubelerinden kareler...



ADRESLER

Şube1: Bağlar mahallesi 110 cadde

No: 79/21 ( İrfan Cami Yanı )

Şube2: Hisar Mh 144 cadde Demirköprü

TELEFON NUMARALARI

0246 228 88 44

0544 463 71 34

Ramazan Ayhan İnstagram @ayhanelektrikisparta Bağlar mahallesi 110 caddeNo: 79/21 ( İrfan Cami Yanı )Hisar Mh 144 cadde