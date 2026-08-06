Isparta'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti! O Anlar Kamerada SDÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Önünde Feci Kaza Isparta’da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya Adem Güvenç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın Etkisiyle Yola Savruldu Kaza, Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde üzerinde, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 102. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Güvenç’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Güvenç, olay yerinde ağır yaralandı. Hastanede Tüm Çabalara Rağmen Kurtarılamadı Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Adem Güvenç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dehşet Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı Feci kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki motosikletin, yolun karşısına geçmekte olan Adem Güvenç’e çarptığı ve Güvenç’in çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.

Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.