Isparta'da Midibüs Kazasında 15 Kişi Yaralandı

Midibüs Kazasında 15 Kişi Yaralandı
Isparta-Afyonkarahisar yolunda bugün saat 15.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, bir seyahat firmasına ait midibüs, Göltaş Çimento işletmesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 15 vatandaşın hayati tehlikesi bulunmadığı, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi. Olayın hemen ardından sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.
Kaza sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatılan Isparta geliş istikameti, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Yetkililer, yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.