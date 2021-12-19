Karla mücadelede 24 saat mesaiIsparta Belediyesi gece saatlerinde başlayan ve gündüz de devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.Yağışın başlamasıyla birlikte belediye ekipleri öncelikli olarak otobüs güzergahları, hastane önlerinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yaptı.Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde herhangi bir kapalı yol bulunmazken, karla mücadele çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı 68 iş makinesi ve 300’ün üzerinde personel katıldı. Yolların yanı sıra kaldırımlarda da tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleşti.Isparta Belediyesi ekipleri ayrıca pazartesi günü okul dolayısıyla tüm okul girişleri ve bahçelerinde de kar temizliği çalışmaları yaptı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.