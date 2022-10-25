KARİYER’Lİ GÜLÜŞLER

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İLE DEVAM EDECEK

KARİYER Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi oldu. Böylece bölgenin özel, yasal, tek Genel Anestezi ve Sedasyonla Diş Tedavisi merkezi haline geldi.2017 yılında Dt.Hüdayi KARTÖZ ve Dt.Naim ŞENYURT tarafından hastalarına daha kaliteli diş sağlığı hizmeti vermek amacıyla kurulan KARİYER DİŞ; Estetik Diş Hekimliği, İmplantoloji, Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Dişeti Hastalıkları tedavisi gibi alanlarda hastalarına hizmet vermeye devam ediyor. Poliklinik olarak bugüne kadar hizmet veren Kariyer Diş, artık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak dönüşümünü tamamladı.