Isparta'da kaçak avcılığa karşı ortak mücadele güçleniyor

Isparta'da kaçak avcılığa karşı ortak mücadele güçleniyor
ISPARTA
G.Tarihi: 13.07.2026 23:58
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Isparta'da kaçak avcılığa karşı ortak mücadele güçleniyor

Isparta'da yaklaşan av sezonu öncesinde kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunmasına yönelik önemli bir iş birliği adımı atıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, denetimlerin daha etkin yürütülmesi için ortak çalışma kararı aldı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Mustafa Yalım, teknik personeller Mestan Hisarkaya ve M. Uğur Gümüş ile birlikte Isparta İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, yaklaşan av sezonu öncesinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında jandarma personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlenmesi kararlaştırıldı. Eğitimlerle birlikte sahada görev yapan ekiplerin mevzuat konusunda daha etkin hareket etmesi hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, kaçak avcılığın önlenmesi, yaban hayatının korunması ve denetimlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla kurumlar arasında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar da ele alındı.

Yetkililer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmaları sayesinde yasa dışı avcılıkla mücadelenin güçleneceğini, Isparta'nın zengin yaban hayatının daha etkin şekilde korunacağını belirtti.

Ziyaretin sonunda DKMP Müdürü Mustafa Yalım, İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu'na Isparta'nın doğal zenginliklerini yansıtan özel bir fotoğraf hediye etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta Şube Müdürlüğü, misafirperverliği dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, doğanın ve yaban hayatının korunmasına yönelik iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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