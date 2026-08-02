Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!

Sütçüler'de 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!

Alevlere Zamanında Müdahale

Yüksek Gerilim Hattı İhtimali Üzerinde Duruluyor

Öne Çıkan Detaylar

Olay Yeri: Isparta / Sütçüler / Karadiken Köyü

Isparta / Sütçüler / Karadiken Köyü Müdahale Ekipleri: Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü

Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü Mevcut Durum: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı. Soruşturma: Yangınların çıkış kaynağı olarak yüksek gerilim hatları ihtimali değerlendiriliyor.

Karadiken köyünde meydana gelen olayda, dün yaşanan yangının üzerinden 24 saat bile geçmemişken tarlada yeniden alevler yükselmeye başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeyeekipleri sevk edildi.Alevlerin yayıldığı noktanın, bir gün önce yanan alanın hemen karşısında yer alması dikkat çekerken, ekiplerin kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın kontrolden çıkmadan bastırıldı. Bölgede olası bir yeniden tutuşma riskine karşıyürütüldü.Aynı bölgede 24 saat gibi kısa bir zaman diliminde peş peşe yaşanan yangınlar endişe yaratırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangınların çıkış nedeni henüz kesinleşmemiş olsa da yetkililerin, bölgeden geçenüzerinde durduğu öğrenildi.