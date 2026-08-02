Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!

Sütçüler'de 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Karadiken köyünde, bir önceki arazi yangınının üzerinden henüz 24 saat geçmeden yeni bir yangın daha çıktı. İlk yangının gerçekleştiği alanın tam karşısındaki tarlada başlayan alevlere orman ekipleri hızla müdahale etti.
Alevlere Zamanında MüdahaleKaradiken köyünde meydana gelen olayda, dün yaşanan yangının üzerinden 24 saat bile geçmemişken tarlada yeniden alevler yükselmeye başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin yayıldığı noktanın, bir gün önce yanan alanın hemen karşısında yer alması dikkat çekerken, ekiplerin kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın kontrolden çıkmadan bastırıldı. Bölgede olası bir yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmaları yürütüldü.
Yüksek Gerilim Hattı İhtimali Üzerinde DuruluyorAynı bölgede 24 saat gibi kısa bir zaman diliminde peş peşe yaşanan yangınlar endişe yaratırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangınların çıkış nedeni henüz kesinleşmemiş olsa da yetkililerin, bölgeden geçen yüksek gerilim hatlarından kıvılcım sıçramış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Öne Çıkan Detaylar
- Olay Yeri: Isparta / Sütçüler / Karadiken Köyü
- Müdahale Ekipleri: Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
- Mevcut Durum: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı.
- Soruşturma: Yangınların çıkış kaynağı olarak yüksek gerilim hatları ihtimali değerlendiriliyor.