Isparta'da hurda araçlar yol sorununa dönüştü

Isparta'da hurda araçlar yol sorununa dönüştü
ISPARTA
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Sanayi Mahallesi’nde hurda araçlar yol sorununa dönüştü

Isparta’nın Sanayi Mahallesi 3241 Sokak’ta yol kenarında uzun süredir bekletildiği belirtilen kullanılmayan araçlar, sürücüler ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Araçların yol üzerinde oluşturduğu alan kaybı, özellikle yoğun saatlerde ulaşımı zorlaştırıyor.
Isparta’nın Sanayi Mahallesi’nde vatandaşların günlük ulaşımını doğrudan etkileyen bir sorun gündeme geldi. 3241 Sokak üzerinde bulunan eski ve kullanılmayan araçlar, yol kenarında uzun süredir bekletildikleri gerekçesiyle sürücülerin ve mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.
Yol üzerinde ve yol kenarında gelişigüzel şekilde duran araçlar nedeniyle mevcut yolun kullanım alanının daraldığı, özellikle karşılıklı araç geçişlerinde sürücülerin daha dikkatli hareket etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Yolun kullanım alanı daralıyor

Sanayi Mahallesi’nde araç ve iş yeri yoğunluğunun da etkisiyle gün içerisinde hareketliliğin arttığı bölgede, kullanılmayan araçların kapladığı alan ulaşımı daha da güçleştiriyor.
Özellikle sokaktan aynı anda iki aracın geçmek istediği anlarda, yol kenarında bulunan hurda araçlar nedeniyle manevra alanının azalması sürücüler açısından sorun oluşturuyor.
Vatandaşlar, uzun süredir kullanılmadığı görülen araçların yol kenarında tutulmasının hem görüntü kirliliğine hem de ulaşım açısından çeşitli sıkıntılara neden olduğunu ifade ediyor.

Mahalle sakinleri çözüm bekliyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kullanılmayan araçların bulundukları yerden kaldırılarak yolun daha etkin şekilde kullanılmasını istiyor.
Mahalle sakinleri, 3241 Sokak’ta gerekli incelemelerin yapılmasını ve yol güvenliğini olumsuz etkileyebilecek unsurların ortadan kaldırılmasını talep ediyor.
Sürücüler ise özellikle yoğun saatlerde yaşanan geçiş sıkıntısının giderilmesi için yetkililerin bölgede inceleme yapmasını bekliyor.

“Yol daha rahat kullanılabilsin”

Vatandaşların beklentisi yalnızca trafik akışının rahatlatılmasıyla sınırlı değil. Kullanılmayan araçların kaldırılmasıyla birlikte sokaktaki görüntü kirliliğinin de ortadan kalkacağını belirten mahalle sakinleri, bölgenin daha düzenli ve güvenli hale gelmesini istiyor.
Sanayi Mahallesi 3241 Sokak’taki hurda araçlarla ilgili vatandaşların talebi, yetkililerin yapacağı inceleme ve atılacak adımları bekliyor.
 
 
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